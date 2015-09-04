Бердыев может вернуться в «Рубин»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться в казанский «Рубин» в связи с масштабными переменами в руководстве клуба.

Сегодня новым президентом «Рубина» стал мэр Казани Ильсур Метшин. Исполнительным директором назначен Ильгиз Фахриев, при котором Бердыев пришел в клуб в 2001 году.

Отставка нынешнего главного тренера казанцев Рината Билялетдинова должна произойти в течение нескольких дней.

Напомним, Курбан Бердыев работал в «Рубине» с 2001 по 2013. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом страны.