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    Бердыев может вернуться в «Рубин»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться в казанский «Рубин» в связи с масштабными переменами в руководстве клуба.

    Сегодня новым президентом «Рубина» стал мэр Казани Ильсур Метшин. Исполнительным директором назначен Ильгиз Фахриев, при котором Бердыев пришел в клуб в 2001 году.

    Отставка нынешнего главного тренера казанцев Рината Билялетдинова должна произойти в течение нескольких дней.

    Напомним, Курбан Бердыев работал в «Рубине» с 2001 по 2013. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом страны.

    Источник: Газета.ру

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    04.09.2015 18:29
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 сентября 2015, 13:30

      Бикиевича не трогайте. Он в Ростове должен навести порядок !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64

      fanat1244 6 сентября 2015, 12:45

      Отличнейшая новость, со словами многих из тех, кто написал комментарии трудно не согласиться.
      Хотелось бы лицезреть ещё один крепкий и дисциплинированный клуб в чемпионате и Европе. ))))

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 5 сентября 2015, 23:06

      Бекиич, верим!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      прево 5 сентября 2015, 06:26

      У Бикеича с Минниханом расставания были очень плохие
      К тому же бросить Ростов,где его уважают и ценят,где он проделал столько
      работы.Врядли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      vovinho11 5 сентября 2015, 02:44

      Гончаренко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 5 сентября 2015, 00:30

      Спрашивается, зачем его вообще трогали... Спады у всех бывают, а без него вообще команду похерили и лидеров за копейки потеряли и результат хуже некуда

      2
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 4 сентября 2015, 23:40

      Удачи ему!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      korba(D) 4 сентября 2015, 22:36

      Навас и Нобоа в Ростове, сомневаюсь ...

      1
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      Рейтинг: +64

      fanat1244 > korba(D) 6 сентября 2015, 12:47

      Ну, дело не совсем в них, скорее всего. Думаю, что в Ростове просто так проблемы с деньгами не уйдут. Так что, возможно, и эти 2 игрока уйдут в след за Курбаном Бикиевичем. Но и клуб сам казанский явно посильнее в плане финансов, чем Ростов. У них с лицензированием проблем нет, да и Казань-Арена комплекс что надо!!! )))

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 сентября 2015, 22:04

      Это домыслы журналистов этого сайта! Даже в Казани еще никто ни о чем не говорил!

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      Рейтинг: +33

      Antilimit 4 сентября 2015, 21:11

      Вряд ли.Бекиич начал налаживать игру в Ростове,и вот так спонтанно бросить...Но все таки Рубин есть Рубин.Если хорошо приплатят,может вернуться.

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