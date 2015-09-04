Билялетдинов может получить пост в РФС

Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов может перейти на работу в РФС. Об этом сообщил глава Футбольного союза Виталий Мутко.

«Мне этот тренер нравится. Где-то, наверное, руководство клуба поспешило. Я считаю, что такие люди должны работать в футболе. Возможно, мы рассмотрим вариант его приглашения на работу в РФС.

В ближайшее время встречусь с президентом Татарстана Миннихановым и поговорю с ним относительно сложившейся ситуации», – сказал он.

Напомним, в «Рубине» сегодня сменился президент, а отставка Билялетдинова ожидается в ближайшие дни.