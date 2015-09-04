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    Тохир: «Интер» может бороться за Скудетто»

    Президент «Интера» Эрик Тохир заявил, что команде по силам побороться за первую строчку в таблице по итогам сезона.

    «Сейчас у нас команда того уровня, которого мы давно добивались. Мы можем побороться за высокие места в Серии А, и, конечно, вернуться в Лигу чемпионов. Мы полностью доверяем Роберто Манчини. Нам понадобится поддержка болельщиков на протяжении всего сезона. У тренера сейчас есть выбор из разных игроков, и все они сильные футболисты.

    Наша цель на сезон проста – вернуться в Лигу чемпионов. Однако Манчини сказал так: «Мы – «Интер», и всегда должны нацеливаться на самые высокие места, почему бы нам не побороться за Скудетто?», – сказал Тохир.

    Источник: Football Italia

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    04.09.2015 17:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      Водитель КамАЗа 4 сентября 2015, 22:23

      Так Манчини сказал или Тохир?

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