Хамрен: «Мы ожидаем сложной игры»

В преддверии завтрашнего отборочного матча ЧЕ-2016 между Россией и Швецией главный тренер скандинавов Эрик Хамрен ответил на вопросы журналистов.

- Мы очень ждем этого матча – очень важного матча. Это можно понять даже по количеству журналистов, присутствующих на пресс-конференции. Мы чувствуем эту важность, у нас была очень хорошая подготовка к предстоящей игре. Единственный минус заключается в том, что наш игрок Эрик Йоханссон получил вчера повреждение колена. К счастью, эта травма - не очень серьезная. Он должен скоро поправиться, но во встрече с Россией участия не примет. Мы ожидаем сложной игры, с большим уважением относимся к российской команде. Знаем, что это очень хорошая сборная. Понятно, что мы настраиваемся на победу. Самое большое, на что мы можем рассчитывать завтра, – это три очка, но посмотрим, как все сложится в итоге.

- Многие говорят, что сборная России будет активно атаковать. Что думаете об этом?

- Мы не знаем этого. Все покажет игра. Но, похоже, что это действительно правда. Сложившаяся в группе ситуация заставляет Россию действовать именно так.

- Принято считать, что сборная Швеции с Ибрагимовичем и без него – две разные команды…

- У нас есть командная игра, которую мы стараемся показывать вне зависимости от того, кто принимает в ней участие. Но, конечно, разница всегда есть, когда речь идет об игроке столь высокого класса. Однако можно привести в пример достаточное количество матчей, в которых он не участвовал, но мы все равно отыграли их на высоком уровне.

- Случались такие матчи, которые вам приходилось играть в обстановке очень жесткого прессинга, но сейчас другая ситуация. Как обстоят дела с мотивацией?

- У нас есть хорошие предпосылки оказаться в финальной части Евро, но этого еще не произошло. И мотивация никак не страдает оттого, что завтрашний матч, как вы это называете, не является для нас решающим. Вообще, мы каждую игру считаем таковой, каждую стараемся играть так, как будто с ножом у горла. Мы понимаем, что любая ошибка может быть чревата последствиями.

- Сложно ли готовиться ко встрече с командой, которую вы фактически никогда не видели, учитывая, что у вашего соперника новый главный тренер?

- Понятно, что нам предстоит серьезное испытание. Мы не знаем, как именно будет действовать российская команда. Как играл соперник во времена Фабио Капелло – знали довольно хорошо. А вот как она будет действовать с новым главным тренером - не знаем. Еще раз повторю, что мы ожидаем сложного матча с Россией.