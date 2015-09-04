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    Праде: «Салах шокировал нас»

    Президент «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал о ситуации с уходом из команды полузащитника Мохамеда Салаха. «Фиалки» планировали продлить аренду игрока из «Челси», но игрок отказался от такого варианта и перешел в «Рому». «Фиорентина» подала жалобу в ФИФА.

    «Никто не мог себе представить, что было у игрока в голове в тот период когда он находился во Флоренции. Я никогда не думал, что он примет такое решение. Я был неправ, когда говорил, что он останется с нами до конца декабря.

    Мы оставили эту ситуацию позади, однако по-прежнему ждем решения со стороны ФИФА», – сказал Праде.

    Источник: Football Italia

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    04.09.2015 15:46
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