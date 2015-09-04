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    РФС может начать сотрудничать с «Газпромом»

    Глава РФС Виталий Мутко сообщил о планах по сотрудничеству с компанией «Газпром».

    «Есть ряд поручений от "Газпрома" по ряду других проектов, не буду их сейчас озвучивать. Первое: надо попытаться – и мы готовим такие предложения – попасть в его ("Газпрома") идеологию», – заявил он.

    «Они («Газпром») хотят присутствия в регионах, чтобы там создавалась инфраструктура, где у них есть предприятия, чтобы там были условия для жизни», – добавил президент РФС.

    Напомним, ранее РФС также сотрудничал с «Газпромом».

    Источник: ТАСС

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    04.09.2015 14:56
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +9

      chollo 4 сентября 2015, 15:36

      Как 12-ти летний ребенок изъясняется..

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