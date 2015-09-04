РФС может начать сотрудничать с «Газпромом»

Глава РФС Виталий Мутко сообщил о планах по сотрудничеству с компанией «Газпром».

«Есть ряд поручений от "Газпрома" по ряду других проектов, не буду их сейчас озвучивать. Первое: надо попытаться – и мы готовим такие предложения – попасть в его ("Газпрома") идеологию», – заявил он.

«Они («Газпром») хотят присутствия в регионах, чтобы там создавалась инфраструктура, где у них есть предприятия, чтобы там были условия для жизни», – добавил президент РФС.

Напомним, ранее РФС также сотрудничал с «Газпромом».