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    Состояние Широкова улучшилось

    Капитан сборной России полузащитник Роман Широков прокомментировал свое самочувствие в преддверии матча против Швеции в рамках отборочного турнира к ЧЕ-2016.

    – Как ваше здоровье?

    – Значительно лучше, чем вчера. Но еще есть один день, будем смотреть дальше.

    - Насколько вам понятны тактические требования Леонида Слуцкого?

    - Он все объясняет достаточно детально перед тренировками. Мы все исполняем. А если ему что-то вдруг не понравится, то мы все еще раз разбираем на теоретических занятиях, чтобы в будущем делать правильно.

    Напомним, участие Широкова во встрече находится под вопросом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2015 14:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      Андрей Став 4 сентября 2015, 16:01

      Здоровья,Роман. С тобой спокойнее.

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