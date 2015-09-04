Состояние Широкова улучшилось

Капитан сборной России полузащитник Роман Широков прокомментировал свое самочувствие в преддверии матча против Швеции в рамках отборочного турнира к ЧЕ-2016.



– Как ваше здоровье?

– Значительно лучше, чем вчера. Но еще есть один день, будем смотреть дальше.

- Насколько вам понятны тактические требования Леонида Слуцкого?

- Он все объясняет достаточно детально перед тренировками. Мы все исполняем. А если ему что-то вдруг не понравится, то мы все еще раз разбираем на теоретических занятиях, чтобы в будущем делать правильно.

Напомним, участие Широкова во встрече находится под вопросом.