Состояние Широкова улучшилось

Здоровья,Роман. С тобой спокойнее.
Капитан сборной России полузащитник Роман Широков прокомментировал свое самочувствие в преддверии матча против Швеции в рамках отборочного турнира к ЧЕ-2016.
– Как ваше здоровье?
– Значительно лучше, чем вчера. Но еще есть один день, будем смотреть дальше.
- Насколько вам понятны тактические требования Леонида Слуцкого?
- Он все объясняет достаточно детально перед тренировками. Мы все исполняем. А если ему что-то вдруг не понравится, то мы все еще раз разбираем на теоретических занятиях, чтобы в будущем делать правильно.
Напомним, участие Широкова во встрече находится под вопросом.