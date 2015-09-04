РФС отменил налог на иностранных тренеров

В пятницу на заседании исполкома РФС было принято решение отменить налог на иностранных тренеров в российском чемпионате. В Премьер-лиге он равнялся 5 миллионам рублей.

«Было решено отменить прежнее решение исполкома РФС по налогу на иностранных тренеров. Клубы Премьер-Лиги будут платить ту сумму, которая нужна для проведения чемпионата. Никаких излишних платежей не будет. По крайней мере, на два-три года», – сказал президент РФС Виталий Мутко.