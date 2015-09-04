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    РФС отменил налог на иностранных тренеров

    В пятницу на заседании исполкома РФС было принято решение отменить налог на иностранных тренеров в российском чемпионате. В Премьер-лиге он равнялся 5 миллионам рублей.

    «Было решено отменить прежнее решение исполкома РФС по налогу на иностранных тренеров. Клубы Премьер-Лиги будут платить ту сумму, которая нужна для проведения чемпионата. Никаких излишних платежей не будет. По крайней мере, на два-три года», – сказал президент РФС Виталий Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.09.2015 14:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 4 сентября 2015, 14:30

      как он может давать проннозы на два-три года, если избран всего лишь на год?

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