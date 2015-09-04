«Зенит» не подтвердил переговоры с Виллаш-Боашем о расторжении контракта

Пресс-служба «Зенита" отказалась комментировать слухи о переговорах руководства клуба с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем об условиях расторжения контракта.

«Мы не комментируем слухи, пущенные в различных соцсетях. Если завтра кто-то еще что-то напишет, это не значит, что это правда.

Ведутся ли переговоры с Виллаш-Боашем относительно расторжения контракта? Нет, подтвердить этого мы не можем», – цитирует представителя пресс-службы издание «Фонтанка».