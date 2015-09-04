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    «Зенит» не подтвердил переговоры с Виллаш-Боашем о расторжении контракта

    Пресс-служба «Зенита" отказалась комментировать слухи о переговорах руководства клуба с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем об условиях расторжения контракта.

    «Мы не комментируем слухи, пущенные в различных соцсетях. Если завтра кто-то еще что-то напишет, это не значит, что это правда.

    Ведутся ли переговоры с Виллаш-Боашем относительно расторжения контракта? Нет, подтвердить этого мы не можем», – цитирует представителя пресс-службы издание «Фонтанка».

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    04.09.2015 11:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 4 сентября 2015, 14:16

      уважаешь ты не уважаешь, а его сольют сто пудов... шестиматчеваая дисквалификация - это же черная метка от миллера... ты что , не знаешь в какой стране живешь и как тут дела делаются?

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      Рейтинг: +10

      Gastroonomchik23557853247 4 сентября 2015, 12:49

      Тренер он хорошо и не зачем устраивать все эти крики на счёт ухода! Команду он построил! Играют хорошо ! Да бывают ошибки у всех ,ну не выгонять же! Опытный ,молодой тренер! Уважаю таких как он !

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