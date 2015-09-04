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    Заседание исполкома РФС началось без президентов «Зенита» и ЦСКА

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко открыл заседание исполкома впервые после избрания президентом организации. Заседание исполкома проходит в пятницу в Доме футбола.

    На момент начала мероприятия отсутствуют президент "Зенита" Александр Дюков, глава ЦСКА Евгений Гинер, владелец "Анжи" Сулейман Керимов, владелец "Краснодара" Сергей Галицкий.

    На исполкоме обсудят вопросы об организации деятельности и спортивных задачах сборных команд России и о первоочередных мерах по стабилизации финансового положения РФС.

    Источник: Р-Спорт

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    04.09.2015 11:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6297

      порт 4 сентября 2015, 16:22

      Не царское это дело на приём к мутке ходить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 сентября 2015, 15:18

      Царям закон не писан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 4 сентября 2015, 12:34

      Ну и правильно, чего там делать занятым людям? Пускай Мутко своих чиновников-дармоедов гоняет.

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