Заседание исполкома РФС началось без президентов «Зенита» и ЦСКА

Не царское это дело на приём к мутке ходить.
Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко открыл заседание исполкома впервые после избрания президентом организации. Заседание исполкома проходит в пятницу в Доме футбола.
На момент начала мероприятия отсутствуют президент "Зенита" Александр Дюков, глава ЦСКА Евгений Гинер, владелец "Анжи" Сулейман Керимов, владелец "Краснодара" Сергей Галицкий.
На исполкоме обсудят вопросы об организации деятельности и спортивных задачах сборных команд России и о первоочередных мерах по стабилизации финансового положения РФС.