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    Текстовая трансляция матча Германия - Польша - на «Бомбардире»

    Сборная Германии в ранге чемпиона мира в прошлом году потерпела в Польше довольно неожиданное поражение, которое остается единственным у немцев в шести проведенных матчах. Тогда череда травм подкосила команду Йоахима Лева, к тому же сказывалась усталость, ведь футболисты еще не полностью отошли от матчей мирового форума в Бразилии. В случае реванша бундестим опередит своего географического соседа и выйдет на первое место в турнирной таблице группы. Однако, поляки подходят к противостоянию в хорошем состоянии, команда не проиграла ни одного матча, а мотивация многих игроков, выступающих в бундеслиге, будет запредельной.

    "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Германия - Польша Комментировать встречу будет Ковалев Андрей. Начало матча – в 21:45 мск.

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    04.09.2015 20:26
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