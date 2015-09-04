Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фибел: «Я восстановился после травмы и рвусь в бой»

    Защитник «Мордовии» Томас Фибел рассказал, что восстановился после травмы и готов помочь своей команде уже в ближайших матчах. Игрок также объяснил, по какой причине для продолжения своей карьеры выбрал российскую Премьер-лигу.

    «Здесь силовой футбол, а я физически весьма крепок, и такой стиль игры мне подходит. Поэтому я и решил продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге. Я очень тепло вспоминаю чемпионат-2013/2014, который отыграл в Перми. Надеюсь, так будет и в «Мордовии». А может, даже лучше. Я полностью восстановился после травмы. Рвусь в бой и готов демонстрировать тот футбол, который показывал раньше.

    Бюджеты российских клубов намного выше бельгийских, в которых я провел шесть сезонов. Именно поэтому в России играют очень квалифицированные футболисты, игроки различных национальных сборных», - сказал Фибел.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2015 11:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11