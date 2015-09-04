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    Широков: «Не вернулся бы в «Спартак», если бы там остался Якин»

    Полузащитник Роман Широков рассказал, что решил остаться в «Спартаке» после разговора с новым главным тренером красно-белых Дмитрием Аленичевым. Игрок сборной России подчеркнул, что, вероятно, не вернулся бы в команду из аренды в «Краснодаре», если бы на посту наставника оставался швейцарец Мурат Якин.

    – По большому счету да, вопрос с возвращением в "Спартак" для меня решился после разговора с Дмитрием Аленичевым, – говорит Широков.

    – Но вы и с Муратом Якином общались, и он тоже убедил вас, что будете полезны команде. В чем разница между этими двумя разговорами?

    – В разговоре с Муратом не чувствовал большой заинтересованности. А с Дмитрием Анатольевичем почувствовал ее практически сразу.

    – Находясь в аренде в "Краснодаре", вы, кажется, сжигали все мосты. Думали тогда, что вернетесь в "Спартак"?

    – Все зависело от обстоятельств. Если бы оставался Мурат, то смысла возвращаться не было бы. Пришел другой человек – и другие реалии появились.

    – Приглашая Аленичева, "Спартак" объявил о существенных структурных изменениях. Было сказано, что в команду пришли профессионалы. По возвращении вы почувствовали какие-то перемены?

    – Профессионалы и до этого работали. Просто пришли люди, которые живут "Спартаком". Тот же Егор Титов. Что бы ни говорили, но это имеет огромное значение, когда человек пропитан спартаковским духом, причем победным.

    Источник: Коммерсант

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    04.09.2015 10:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4077

      морозз 4 сентября 2015, 22:54

      Хорошо сказал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      n272nm 4 сентября 2015, 13:12

      "Тот же Егор Титов. Что бы ни говорили, но это имеет огромное значение, когда человек пропитан спартаковским духом, причем победным."(С)

      БРОМАНТАНОМ ОН ПРОПИТАН :)))))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 сентября 2015, 12:45

      Опять пиарят Широкова!

      0
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