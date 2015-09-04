Неценко: «Сборная Швеции настроена на ничью. И это наш шанс»

Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко в преддверии отборочного матча к ЧЕ-2016 Россия - Швеция считает, что успеха добьется тот коллектив, которому он больше нужен.

«Итог у предстоящего матча должен быть только один – победа сборной России. Только она оставляет нам реальные шансы на автоматическую квалификацию в финальную часть чемпионата Европы. Если мы сейчас уступим сопернику, то шансы отобраться на Евро-2016 без стыковых матчей будут крайне малы. Необходимо отметить, что у нас есть свои козыри: голодный до новых задач главный тренер, а не пенсионер в шезлонге, у нас есть игроки, которые наверняка будут раскрепощены и наконец-то вернутся к тем истокам, которые закладывали Хиддинк и Адвокат, т.е. к атакующей игре. Мы должны плясать именно от нее. Стоит помнить, что в футболе побеждает всегда тот, кому это больше всего необходимо. При всем уважении к шведам, им успех не так важен сейчас, они настроены на ничью. Надежда у наших сейчас как раз именно должна быть на победу, ведь мы уже приперты к стенке. Другого выбора у нас нет», - заявил Неценко.

Полностью узнать мнение комментатора о предстоящем матче России и Швеции можно тут.