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    Неценко: «Сборная Швеции настроена на ничью. И это наш шанс»

    Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко в преддверии отборочного матча к ЧЕ-2016 Россия - Швеция считает, что успеха добьется тот коллектив, которому он больше нужен.

    «Итог у предстоящего матча должен быть только один – победа сборной России. Только она оставляет нам реальные шансы на автоматическую квалификацию в финальную часть чемпионата Европы. Если мы сейчас уступим сопернику, то шансы отобраться на Евро-2016 без стыковых матчей будут крайне малы. Необходимо отметить, что у нас есть свои козыри: голодный до новых задач главный тренер, а не пенсионер в шезлонге, у нас есть игроки, которые наверняка будут раскрепощены и наконец-то вернутся к тем истокам, которые закладывали Хиддинк и Адвокат, т.е. к атакующей игре. Мы должны плясать именно от нее. Стоит помнить, что в футболе побеждает всегда тот, кому это больше всего необходимо. При всем уважении к шведам, им успех не так важен сейчас, они настроены на ничью. Надежда у наших сейчас как раз именно должна быть на победу, ведь мы уже приперты к стенке. Другого выбора у нас нет», - заявил Неценко.

    Полностью узнать мнение комментатора о предстоящем матче России и Швеции можно тут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2015 11:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +167

      астраханец 4 сентября 2015, 19:34

      Слуцкий не умеет строить атакующий футбол. Он скорее делает на пофиг и надеется на индивидуальное мастерство

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      Рейтинг: +16

      suhow6 4 сентября 2015, 11:59

      не смеши. если ходишь по полю пешком то шанса нет

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