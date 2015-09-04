Погребняк: «Слава богу, петь в «Динамо» не заставляли»

Новичок «Динамо» нападающий Павел Погребняк рассказал, как проходит его адаптация в новой команде. Игрок также поделился впечатлениями от просмотра матча седьмого тура РФПЛ "Динамо" - "Уфа" (2:0).

- Как прошла ваша первая тренировка в “Динамо”?

- Слава богу, петь не заставили. В “Рединге”, когда меня “прописывали”, пришлось исполнить Yesterday. А тут Андрей Николаевич представил команде, все похлопали, улыбнулись и - за работу.

- Чем отличалось занятие в “Динамо” от тренировок в Англии?

- Я трудился по индивидуальной программе - все еще дает знать о себе небольшое повреждение голеностопа. Так что с командой не работал и занятия не видел. Но это была предыгровая тренировка и вряд ли стоило ждать серьезных нагрузок. Ну а я бегал, вкалывал в тренажерном зале.

- База в Новогорске вам знакома не понаслышке - на ней не раз бывали со сборной.

- Конечно. Там все отлично, прекрасная инфраструктура. Если было бы еще побольше полей, то я бы сравнил ее с базой “Тоттенхэма”, лучше которой вообще не видел.

- Как ваше самочувствие? Когда сможете играть?

- Сейчас у всех перерыв в связи с матчами сборных, но у меня продолжаются тренировки со специалистом по физподготовке. К следующему матчу должен быть готов.

- Как вам игра “Динамо”, взявшего три очка без вас и Кокорина?

- Полное преимущество “Динамо”. На поле, можно сказать, была одна команда. Могли забить “Уфе” больше.

- Можете сравнить уровень этого матча с английским первенством?

- Тяжело сравнивать. Для этого нужно выйти на поле. Мне самому интересно, ведь я в чемпионате России отсутствовал шесть лет и вообще не представляю, что меня ждет. Приехал, как в новую страну. Нужно время, чтобы все понять. Что касается матча с “Уфой”, то, естественно, было немного непривычно - болельщиков маловато. А так все вроде на уровне.

- Какие эмоции испытали, когда на стадионе надели бело-голубую клубную футболку и вас представили зрителям?

- Приятно было, что тепло приняли руководители клуба, болельщики, игроки. По-моему, этим можно гордиться.

- Какой вам показалась обстановка на стадионе?

- Неожиданного не увидел. Я ведь в Лондоне постоянно смотрел российский футбол - у меня была специальная телепрограмма. И с друзьями созванивался. Обсуждали матчи.