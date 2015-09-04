Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погребняк: «Слава богу, петь в «Динамо» не заставляли»

    Новичок «Динамо» нападающий Павел Погребняк рассказал, как проходит его адаптация в новой команде. Игрок также поделился впечатлениями от просмотра матча седьмого тура РФПЛ "Динамо" - "Уфа" (2:0).

    - Как прошла ваша первая тренировка в “Динамо”?

    - Слава богу, петь не заставили. В “Рединге”, когда меня “прописывали”, пришлось исполнить Yesterday. А тут Андрей Николаевич представил команде, все похлопали, улыбнулись и - за работу.

    - Чем отличалось занятие в “Динамо” от тренировок в Англии?

    - Я трудился по индивидуальной программе - все еще дает знать о себе небольшое повреждение голеностопа. Так что с командой не работал и занятия не видел. Но это была предыгровая тренировка и вряд ли стоило ждать серьезных нагрузок. Ну а я бегал, вкалывал в тренажерном зале.

    - База в Новогорске вам знакома не понаслышке - на ней не раз бывали со сборной.

    - Конечно. Там все отлично, прекрасная инфраструктура. Если было бы еще побольше полей, то я бы сравнил ее с базой “Тоттенхэма”, лучше которой вообще не видел.

    - Как ваше самочувствие? Когда сможете играть?

    - Сейчас у всех перерыв в связи с матчами сборных, но у меня продолжаются тренировки со специалистом по физподготовке. К следующему матчу должен быть готов.

    - Как вам игра “Динамо”, взявшего три очка без вас и Кокорина?

    - Полное преимущество “Динамо”. На поле, можно сказать, была одна команда. Могли забить “Уфе” больше.

    - Можете сравнить уровень этого матча с английским первенством?

    - Тяжело сравнивать. Для этого нужно выйти на поле. Мне самому интересно, ведь я в чемпионате России отсутствовал шесть лет и вообще не представляю, что меня ждет. Приехал, как в новую страну. Нужно время, чтобы все понять. Что касается матча с “Уфой”, то, естественно, было немного непривычно - болельщиков маловато. А так все вроде на уровне.

    - Какие эмоции испытали, когда на стадионе надели бело-голубую клубную футболку и вас представили зрителям?

    - Приятно было, что тепло приняли руководители клуба, болельщики, игроки. По-моему, этим можно гордиться.

    - Какой вам показалась обстановка на стадионе?

    - Неожиданного не увидел. Я ведь в Лондоне постоянно смотрел российский футбол - у меня была специальная телепрограмма. И с друзьями созванивался. Обсуждали матчи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2015 10:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11