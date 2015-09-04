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    Неценко: «Вызов в сборную Кузьмина, Смолова и Ерохина был ожидаем»

    Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко в преддверии отборочного матча к ЧЕ-2016 между командами России и Швеции разобрал состав дружины Леонида Слуцкого.

    «Наверное, многие удивились тому, что в составе Слуцкого нет новичков. Разве что появление в команде полузащитника «Урала» Александра Ерохина могло повлиять на умы болельщиков. Но отмечу, что сейчас не время для экспериментов, надо добиваться результатов за счет оставшихся четырех матчей. Очень важно начинать с победы именно сейчас, со шведами, а не откладывать все в долгий ящик. Мы прекрасно понимаем, что костяк сборной будут составлять футболисты ЦСКА, но обвинять Слуцкого в протекционизме нельзя. Мало кто удивится появлению на поле с первых минут Акинфеева, Василия Березуцкого, Игнашевича и Дзагоева. Появление в команде Газинского, Кузьмина, Ерохина и Смолова – это все тоже ожидаемо, если учитывать, как эти ребята выступали в стартовых турах чемпионата России. По составу сборной вопросов нет», - отметил Неценко.

    Полностью узнать мнение комментатора о предстоящем матче Россия - Швеция можно тут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2015 11:15
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