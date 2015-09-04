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    «Зенит» не хочет разрывать контракт с Кержаковым из-за выплаты неустойки

    Нападающий Александр Кержаков не может договориться с "Зенитом" о расторжении контракта. Футболист хочет получить свою годовую заработную плату, составляющую три миллиона евро после выплаты налогов, целиком, а клуб пытается значительно сократить сумму выплаты.

    Вопрос дальнейшего трудоустройства Кержакова обсудили новый президент РФС Виталий Мутко и генеральный директор ФК «Зенит» Максим Митрофанов по окончании внеочередной конференции РФС.

    — Он просится ко мне на работу, но ведь ему только 31 год, он еще может играть, — говорит Мутко

    — Я с Сашей [Кержаковым] переговорю, скажу, чтобы он к вам подъехал, — ответил гендиректор «Зенита» Митрофанов.
    — А что у него там с контрактом? — продолжил диалог президент РФС.

    — Все обсуждаемо, но мы, конечно, не готовы разрывать контракт на его условиях, — ответил представитель клуба.

    Источник: Известия

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    04.09.2015 08:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +143

      Essence 6 сентября 2015, 14:35

      Вот с кем,а с кержом можно было бы хорошо разойтись,не последний человек,чтобы не говорили,в российском футболе,про зенитовский вклад вообще не говорю(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11222

      alp 4 сентября 2015, 15:58

      просто боаша через месяц в Зените уже не будет, и Саша вернется на поле.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 4 сентября 2015, 14:00

      На кол живодёра-орнитолога.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 сентября 2015, 12:35

      Какой контракт, такие и условия! Кто вас просил заключать такой контракт?

      2
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      Рейтинг: +77

      Truly 4 сентября 2015, 11:15

      Это уже не футбол.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 4 сентября 2015, 10:23

      все правильно делает!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 4 сентября 2015, 10:21

      обс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      medvechonok 4 сентября 2015, 09:23

      И так денег не меренно, еще подавай. Что за контракты, пипец просто!!!!!!!

      -2
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 4 сентября 2015, 08:57

      Надо ему газом дать, полные штаны газа

      -2
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      Рейтинг: +13

      Zizu1990 4 сентября 2015, 08:52

      В России умеют контракты составлять, человек три месяца не тренируется с командой, но у клуба нет возможности разорвать контакт без компенсации...просто цирк

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Zizu1990 4 сентября 2015, 11:34

      все верно. По контракту игрок получает определенную сумму за определенный период. Если игрок сам разрывает контракт - то ему клуб не платит, возможно, наоборот игрок должен будет заплатить. А если игрока выгоняют из клуба - пусть платят. Игрок условия контракта не нарушал, вправе рассчитывать на выплаты. А по поводу зарплат - мало кому потом удается на высокооплачиваемую работу перейти, а остаться в 35 без работы и без особых перспектив - нужен запас денег, например, чтоб открыть бизнес и заниматься уже им.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Petrak86 4 сентября 2015, 12:42

      Его накоплений хватит на 20 безбедных жизней после 30 лет! Так что Кержакова жалеть не надо! Он деньги давно вложил в нефтяной заводик, а вот ни одному больному ребенку не помог финансово в проведении операции! Он нищим никогда уже не будет! Просто какой контракт,такие и последствия! В России деньги девать некуда, и каждый пытается своим кошельком заманить игрока к себе в команду,потому и бестолковые контракты составляют,а потом думают,что делать с этим контрактом дальше! Парадокс!

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      Рейтинг: +13

      Zizu1990 > Petrak86 4 сентября 2015, 13:05

      Я и не говорил, что что то тут не в соответствие контрактным обязательствами, я контракт не видел, просто в данном случае, Кержаков получает зп просто за то, что он жив, он не находится в расположение команды, в контракте, в любом контракте, должны прописываться ситуации, при которых он может быть расторгнут в одностороннем порядке без компенсации. Пока будет у нас все так, как сейчас, мы так и будет топтаться, а то и пятиться назад, то собирая на разрыв с Капелло по сусекам, то Александра держа на жирном контракте просто так, к слову, это один из моих любимых футболистов российских, но всей этой историей он себя дискредитирует в лице любителей футбола, прикрываясь любовью к Питеру и Зениту.

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