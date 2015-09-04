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    Эльм: «Швеция выиграет у России»

    Полузащитник «Кальмара» Расмус Эльм, известный по выступлениям за ЦСКА, отметил высокий уровень игроков сборной России. Швед также дал прогноз на отборочный матч к Евро-2016 между командами России и Швеции, сообщает Sveriges Radio.

    «Сборная России обладает неплохим уровнем. В ее составе выступают хорошие футболисты, которые уже долго играют вместе.

    Считаю Слуцкого хорошим человеком, с ним команда всегда ощущает себя комфортно и заряжается положительной энергией.

    Мой прогноз: Швеция выиграет 2:1», — заключил Эльм.

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    04.09.2015 07:56
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