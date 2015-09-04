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    Милевский: «В «Хайдуке» испытал незабываемые эмоции»

    Нападающий Артем Милевский прокомментировал расторжение контракта с «Хайдуком». Футболист отметил, что навсегда останется болельщиком хорватской команды.

    «Мы расстаемся с «Хайдуком» в очень хороших отношениях. Сплит, «Хайдук» и местные болельщики навсегда стали частью меня. Я прожил тринадцать отличных месяцев в этом городе, который буквально живет ради клуба, нашел много друзей, испытал незабываемые эмоции.

    Я благодарен «Хайдуку» за то, что он дал мне шанс в самый тяжелый период в моей жизни. У «Хайдука» всегда будет поддержка от одного болельщика из Украины», – сказал Милевский.

    Источник: ФК «Хайдук»

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    04.09.2015 07:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 4 сентября 2015, 10:26

      типа у хохлов там до него ни одного болельщика Хайдука не было

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 4 сентября 2015, 09:37

      Так прогулять талант...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Varan105 4 сентября 2015, 09:35

      А теперь куда?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      moment of Glory 4 сентября 2015, 09:11

      Не забываемце впечатления: секс, наркотики, рок-н-ролл.

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 4 сентября 2015, 08:42

      Хай дук!

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      Рейтинг: +10

      locky 4 сентября 2015, 08:01

      Видать вискарь там классный. Надо в Хорватию на выходных смотаться.

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