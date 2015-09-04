Ковач: «После прихода Просинечки в сборной Азербайджана произошли большие перемены»

Наставник сборной Хорватии Нико Ковач после отборочного матча к Евро-2016 против команды Азербайджана (0:0) отдал должное сопернику, но в то же время посетовал на упущенные его футболистами возможности.

«На протяжении всей игры мы старались поразить ворота соперника, но сделать это не удалось. Азербайджанцы хорошо защищались и в целом действовали неплохо. После прихода Роберта Просинечки в этой команде произошли большие изменения. Они теперь не только обороняются, но и активно атакуют. Наши игроки упустили около десятка перспективных моментов. Вероятно, они не были достаточно сосредоточены. Впрочем, в футболе невозможно реализовать каждый момент.

Почему я заменил Луку Модрича? Было жарко, а спустя три дня нам снова играть. Учитывая это, я решил дать капитану отдохнуть. Никакого повреждения у него нет. Хочу поздравить соперника с этим результатом. Чувствовалась их тщательная подготовка. Желаю сборной Азербайджана удачи в будущем», - сказал Ковач.