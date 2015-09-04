Красножан: «В конце матча потеряли концентрацию»

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан после поражения от чехов (1:2) в отборочном матче к Евро-2016 похвалил футболистов своей команды за самоотдачу. В то же время специалист посетовал на потерю концентрации в концовке встречи. Подопечные российского тренера вели в счете, но пропустив на 74-й и 86-й минутах проиграли.

«В первом тайме мы справлялись с атаками сборной Чехии, у нас тоже были моменты, но нужно было их реализовывать. В концовке игроки потеряли концентрацию, позволяли соперникам доставлять мяч к нашим воротам, что в итоге вылилось в два пропущенных мяча. Естественно, физическая усталость сказалась на нашей игре. Но я хочу похвалить своих футболистов за ту самоотдачу, которую они проявили в сегодняшнем матче», - сказал Красножан.