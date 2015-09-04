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    Горлукович: «Когда представляю Комбарова против Ибрагимовича, мне становится страшно»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович считает, что на позиции левого защитника в матче квалификации Евро-2016 против команды Швеции за сборную России должен сыграть Юрий Жирков.

    «Для меня предпочтительнее Жирков: он гораздо лучше, чем Дмитрий Комбаров владеет навыками отбора. Умеет сыграть цепко и дисциплинированно, строго в интересах команды, четко выполняя тренерскую установку.

    Комбаров хорош при подключениях в атаку — спору нет! Но его игра на своей половине поля вызывает лично у меня массу вопросов, а иногда, признаюсь, и горькую усмешку… Нейтрализовать соперника один в одного — это не про спартаковца.

    Тем более за шведов, видимо, сыграет-таки Ибрагимович -, а это настоящее футбольное чудовище, форвард-монстр! Ему ведь будут противостоять не только наши центральные защитники, но по ситуации и крайние.

    Так вот, когда я представляю Комбарова против Ибрагимовича, мне становится страшно», - сказал Горлукович.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2015 06:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      suhow6 4 сентября 2015, 12:06

      всем страшно :-D

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 4 сентября 2015, 10:18

      комбаров вообще не уровень рфпл - максимум его фнл

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