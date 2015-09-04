Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черышев: «Не хотел бы переходить в русские клубы»

    Полузащитник «Реала» Денис Черышев побеседовал с журналистами о своей нынешней роли в мадридском клубе. Футболист опроверг слух о том, что главный тренер Рафаэль Бенитес хочет сделать его защитником.

    «Я с тренером об этом не разговаривал. Думаю, он видит меня левым полузащитником. Речи об игре в защите вообще не шло. Есть футболисты на этой позиции: Марсело, Арбелоа, Начо. Многие могут там сыграть. Конечно, если возникнет сильная нужда, могу сыграть в обороне. Но в атаке мне комфортнее», - комментирует Чершев.

    Футболист отметил, что конкуренция в «Реале» на его позиции сильная.

    «Сейчас ситуация в клубе не самая простая, потому что я выступаю на одной позиции с лучшим футболистом мира, одним из лучших. И, конечно, мне бы хотелось получать больше времени. Тренер и клуб сказали, что доверяют мне, что я нужен команде. Буду ждать своего шанса, чтобы его использовать».

    Также Черышев подтвердил интерес к себе со стороны клубов РФПЛ.

    «Постоянно интересовались клубы. Но этим летом почти ничего не было. И я сам не хотел бы переходить в русские клубы – хочу играть в Европе».

    Кроме того, игрок прокомментировал отступные в размере 200 миллионов евро, прописанные в его контракте.

    «Наверное, «Реал» не хотел, чтоб меня кто-то купил».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2015 02:01
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      Den_777 4 сентября 2015, 20:10

      Он бы хорошо смотрелся бы в ЦСКА или Краснодаре.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 4 сентября 2015, 16:05

      Правильно. Тут только деградировать..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 сентября 2015, 12:51

      А кому ты в России нужен? Ты же, по сути, иностранец! Ну и сиди в запасе, жди своего шанса и протирай трусишки!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      ruad > Serjoga 4 сентября 2015, 14:30

      За российские клубы сыграет точно ни кому не нужен будет)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      suhow6 4 сентября 2015, 12:08

      сиди дрочи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 4 сентября 2015, 10:17

      если он так сказал, значит он не наш!
      фуфло он.
      и как игрок средний - чего с ним так носятся?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      red-white-power > kkomov 4 сентября 2015, 11:53

      серьезно? если он хочет играть в Европе, а не в днищенском рфпл, то он "не наш"? бред не говори

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      locky 4 сентября 2015, 07:11

      Зенит меньше наличных предлагал? - не верю!!!
      Остался в Реале, чтобы выиграть лигу чемпионов, не попадая в заявку? - не верю!!
      В Испании бордели лучше? - вот тут фиг знает...

      и вообще правильно - "Российские"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      locky > 4 сентября 2015, 07:52

      Поспорю с тобой. Игрок уже хорош тем что играет на среднем уровне в примере. Отбросим высокие уровни (Суаресов, Роналду и подобная элита). Не так уж и много игроков остается. А вот то что Денис подвержен травмам, сей факт заставляет задуматься брать ли кота в мешке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 4 сентября 2015, 05:56

      Ну дальше сиди на лавке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Roman1911 4 сентября 2015, 02:18

      правильно не хрен здесь делать)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11