Черышев: «Не хотел бы переходить в русские клубы»

Полузащитник «Реала» Денис Черышев побеседовал с журналистами о своей нынешней роли в мадридском клубе. Футболист опроверг слух о том, что главный тренер Рафаэль Бенитес хочет сделать его защитником.

«Я с тренером об этом не разговаривал. Думаю, он видит меня левым полузащитником. Речи об игре в защите вообще не шло. Есть футболисты на этой позиции: Марсело, Арбелоа, Начо. Многие могут там сыграть. Конечно, если возникнет сильная нужда, могу сыграть в обороне. Но в атаке мне комфортнее», - комментирует Чершев.

Футболист отметил, что конкуренция в «Реале» на его позиции сильная.

«Сейчас ситуация в клубе не самая простая, потому что я выступаю на одной позиции с лучшим футболистом мира, одним из лучших. И, конечно, мне бы хотелось получать больше времени. Тренер и клуб сказали, что доверяют мне, что я нужен команде. Буду ждать своего шанса, чтобы его использовать».

Также Черышев подтвердил интерес к себе со стороны клубов РФПЛ.

«Постоянно интересовались клубы. Но этим летом почти ничего не было. И я сам не хотел бы переходить в русские клубы – хочу играть в Европе».

Кроме того, игрок прокомментировал отступные в размере 200 миллионов евро, прописанные в его контракте.

«Наверное, «Реал» не хотел, чтоб меня кто-то купил».