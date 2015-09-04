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    Бускетс считает, что победа в футбольном матче лучше, чем секс

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс сравнил успехи в футболе с сексом, и сравнение оказалось в пользу первых.

    «После победы чувствуешь себя счастливым на протяжении трех-четырех дней. А после секса ощущение счастья проходит через минуту», - делится своими мыслями Бускетс.

    Поражения портят футболисту настроение на несколько дней.

    «После плохой игры возвращаешься домой, захлопываешь дверь и несколько дней не хочешь никуда выходить. Болельщики не оскорбляют тебя, но многие из них напоминают о том, что матч сложился нехорошо».

    Источник: Daily Mail

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    04.09.2015 00:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +19

      maddaymann 4 сентября 2015, 14:16

      Просто мужика у тебя нормального не было...

      -1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 4 сентября 2015, 11:44

      Школота, если вдруг научитесь что-нибудь делать, то поймёте, о чём Бускетс говорит :)))

      1
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      Рейтинг: +10

      locky 4 сентября 2015, 07:57

      Окей Гугл "Бускетс побеждает в футбольном мачте без регистрации и смс"

      2
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      Рейтинг: +51

      Lexx1k 4 сентября 2015, 02:16

      играть в барсе.. быть чемпионом всех возможных турниров на планете... ну если выбирать... между сексом и этим всем... думаю можно и без секс прожить) руки же есть если что)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      DW-21 4 сентября 2015, 01:39

      ну вот, лишил себя сек.. на два-три месяца)

      0
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 4 сентября 2015, 00:32

      Жена Букетса симулирует оргазм)

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 4 сентября 2015, 00:29

      импотент?)))

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