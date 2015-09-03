Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Евро-2016. Бельгия обыграла Боснию и Герцеговину и другие результаты

    Состоялись матчи седьмого тура в группе B отборочного турнира на Евро-2016.

    Сборная Бельгии одержала уверенную победу на боснийцами в родных стенах, хотя начался матч не лучшим для хозяев образом: на 15-ой минуте забил Эдин Джеко. Но бельгийцы довольно быстро отыгрались усилиями Феллаини, а к перерыву и вовсе вышли вперед - отличился Де Брюйне. Во втором тайме Эден Азар реализовал пенальти, установив окончательный счет - 3:1.

    В других матчах этой группы Уэльс на выезде обыграл Кипр благодаря голу Бэйла, а сборная Израиля дома расправилась с Андоррой.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа B. 7-й тур

    Бельгия – Босния и Герцеговина 3:1 (2:1)

    Голы: 3:1 – Джеко; 1:1 – Феллаини, 23; 2:1 – Де Брюйне, 44; 3:1 - Азар (с пенальти), 78.

    Кипр – Уэльс 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 - Бэйл, 82.

    Израиль – Андорра 4:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Захави, 3; 2:0 – Битон, 22; 3:0 – Хемед (с пенальти), 26; 4:0 – Даббур, 38.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2015 23:58
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 4 сентября 2015, 00:20

      Бэйл молоток, тащит сборную!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 4 сентября 2015, 00:20

      Пусть сб Израиля разобьется где-то!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11