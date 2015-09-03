Трансфер Мартиаля спровоцирован интересом со стороны других клубов

Обнародованы некоторые детали трансфера нападающего Антони Мартиаля, который перешел из «Монако» в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, «Манчестер Юнайтед» следил за футболистом в течение пяти лет. Вице-президент манкунианцев Эд Вудворд рассчитывал купить Мартиаля в следующем сезоне, однако из-за интереса к футболисту со стороны других клубов трансфер пришлось осуществить в этом году. Перехватить молодого француза могли «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Зарплата Мартиаля составит примерно 70 тысяч фунтов в неделю, а за каждый выход «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов нападающий будет получать 1,1 миллиона евро бонусов.