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    Трансфер Мартиаля спровоцирован интересом со стороны других клубов

    Обнародованы некоторые детали трансфера нападающего Антони Мартиаля, который перешел из «Монако» в «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, «Манчестер Юнайтед» следил за футболистом в течение пяти лет. Вице-президент манкунианцев Эд Вудворд рассчитывал купить Мартиаля в следующем сезоне, однако из-за интереса к футболисту со стороны других клубов трансфер пришлось осуществить в этом году. Перехватить молодого француза могли «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

    Зарплата Мартиаля составит примерно 70 тысяч фунтов в неделю, а за каждый выход «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов нападающий будет получать 1,1 миллиона евро бонусов.

    Источник: Le Parisien

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    03.09.2015 23:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Friedrich Zimmerman 3 сентября 2015, 23:52

      купили бы 5 лет назад . это на сколько нужно быть дебилом , чтоб потратить 50 миллионов за 19 летнего, не опытного игрока . ван галь испортит м.ю . сейчас м.ю напоминает на денежный мешок

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