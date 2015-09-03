Дель Боске: «Вальдесу нужна поддержка»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске рассказал, что раздумывал над вызовом вратаря «Манчестер Юнайтед» Виктора Вальдеса на ближайшие матчи национальной команды. В клубе Вальдес не имеет игровой практики.

«Мы раздумывали над вызовом Вальдеса, поскольку раньше он очень хорошо проявил себя в сборной. Я знаю, сборная Испании – не благотворительная организация. Но, возможно, Вальдесу нужна поддержка», - говорит Дель Боске.

Наставник считает, что такое решение можно назвать малодушным.

«В результате мы не вызвали Вальдеса, возможно, проявив малодушие. Все мы люди, и должны испытывать друг к другу сочувствие».