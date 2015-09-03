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    Дель Боске: «Вальдесу нужна поддержка»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске рассказал, что раздумывал над вызовом вратаря «Манчестер Юнайтед» Виктора Вальдеса на ближайшие матчи национальной команды. В клубе Вальдес не имеет игровой практики.

    «Мы раздумывали над вызовом Вальдеса, поскольку раньше он очень хорошо проявил себя в сборной. Я знаю, сборная Испании – не благотворительная организация. Но, возможно, Вальдесу нужна поддержка», - говорит Дель Боске.

    Наставник считает, что такое решение можно назвать малодушным.

    «В результате мы не вызвали Вальдеса, возможно, проявив малодушие. Все мы люди, и должны испытывать друг к другу сочувствие».

    Источник: Football Espana

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    03.09.2015 23:06
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