Гризманн: «Я постараюсь сравняться с Месси и Роналду»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о том, как он себя чувствует в клубе, а также поведал о своих бомбардирских планах на этот сезон.

«Читал, что люди думали, будто я покину клуб летом. Но я счастлив в «Атлетико». Пока клуб хочет, чтобы я был здесь, мне это в радость. Для меня наш стадион превратился во что-то вроде заднего двора. Здесь все свои. Меня поддерживают, и в этом сезоне мы сделаем все возможное», - говорит Гризманн.

Футболист намерен превзойти свой прошлогодний результат по голам.

«Не знаю, сколько забью, но хочу забить больше 25, то есть больше, чем в предыдущем сезоне. Я постараюсь сравняться с Месси и Роналду».