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    Гризманн: «Я постараюсь сравняться с Месси и Роналду»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о том, как он себя чувствует в клубе, а также поведал о своих бомбардирских планах на этот сезон.

    «Читал, что люди думали, будто я покину клуб летом. Но я счастлив в «Атлетико». Пока клуб хочет, чтобы я был здесь, мне это в радость. Для меня наш стадион превратился во что-то вроде заднего двора. Здесь все свои. Меня поддерживают, и в этом сезоне мы сделаем все возможное», - говорит Гризманн.

    Футболист намерен превзойти свой прошлогодний результат по голам.

    «Не знаю, сколько забью, но хочу забить больше 25, то есть больше, чем в предыдущем сезоне. Я постараюсь сравняться с Месси и Роналду».

    Источник: Marca

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    03.09.2015 22:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 4 сентября 2015, 17:40

      Антуан хочет быть лучше Лео??? Ну Ну )))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 3 сентября 2015, 23:45

      Придется ооооочень постараться!!!

      0
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