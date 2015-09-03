Фанат «Шальке» получил полтора года тюрьмы за файеры

Поклонник «Шальке» приговорен к 18 месяцам тюрьмы за использование пиротехники во время матча с «Айнтрахтом», который состоялся в 2012 году.

Во время той игры болельщик «Шальке» зажег около двух десятков файеров, из-за чего пострадали восемь человек, среди которых был 12-летнй ребенок.

Первый суд приговорил виновного к условному сроку, однако после обжалования этого решения прокуратурой было назначено реальное тюремное заключение. Причиной ужесточения приговора стало наличие у болельщика уголовной судимости в прошлом.