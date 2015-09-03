Педро: «Вальдес говорил, что единственная проблема «Манчестер Юнайтед» - это ван Гаал»

Нападающий «Челси» Педро рассказал, что повлияло на его выбор между лондонским клубом и «Манчестер Юнайтед».

«Виктор Вальдес сказал мне, что «Манчестер Юнайтед» – отличный клуб с прекрасными болельщиками, а его единственной проблемой является тренер. Мне действительно не нравится его отношение к моим партнерам по сборной Испании, особенно к Виктору, который всегда был для меня ориентиром и образцом профессионализма», - рассказывает Педро.

Однако отношение главного тренера манкунианцев Луи ван Гаала к испанским голкиперам было не самой главной причиной выбора Педро.

«С Вальдесом и Де Хеа поступают несправедливо, однако на мое решение перейти в «Челси» повлияло другое. Я видел, что в «Манчестер Юнайтед» не решались сделать шаг в мою сторону, тянули время, а мне нужна была команда, с которой бы я начал новый сезон. «Челси» действовал решительнее».