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    Педро: «Вальдес говорил, что единственная проблема «Манчестер Юнайтед» - это ван Гаал»

    Нападающий «Челси» Педро рассказал, что повлияло на его выбор между лондонским клубом и «Манчестер Юнайтед».

    «Виктор Вальдес сказал мне, что «Манчестер Юнайтед» – отличный клуб с прекрасными болельщиками, а его единственной проблемой является тренер. Мне действительно не нравится его отношение к моим партнерам по сборной Испании, особенно к Виктору, который всегда был для меня ориентиром и образцом профессионализма», - рассказывает Педро.

    Однако отношение главного тренера манкунианцев Луи ван Гаала к испанским голкиперам было не самой главной причиной выбора Педро.

    «С Вальдесом и Де Хеа поступают несправедливо, однако на мое решение перейти в «Челси» повлияло другое. Я видел, что в «Манчестер Юнайтед» не решались сделать шаг в мою сторону, тянули время, а мне нужна была команда, с которой бы я начал новый сезон. «Челси» действовал решительнее».

    Источник: Marca

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    03.09.2015 22:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +69

      Garri98 4 сентября 2015, 00:39

      Может ЛВГ и деспот, но чувак он правильный и справедливый. Вальдес- Если клуб платит тебе , то какая разница в какой команде ты будешь играть , а тем более не в лучшей форме, зачем задирать нос, что касается ДДХ, то человек имеющий расположение к себе: тренера , партнеров по команде, обслуживающего персонала и сумасшедшее признание болельщиков, идет на поводу у Мокрощелки, подводит команду в такой трудный и переломный момент, зная что все на него рассчитывают - это Мудак с большой буквы, который получил то, что заслужил. Ну а ты Пидро, поверь если бы ты своей игрой доказал свою необходимость в МЮ , тебя бы купили не дожидаясь начала трансферного окна ( как Мэмфиса). Вот поэтому ты и оказался в Челси.

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      Рейтинг: +59

      YAMAYKA 3 сентября 2015, 23:55

      Нафиг МЮ лавочники это Маур умеет с такими работать. Вальдес не играет потому что человеку уже 34 и он пропустил 1.5 года в связи с травмой при чем не самой приятной. ДДХ то тут причем Реал не заплатил ДДХ дальше банкует.... Педро такой Педро....

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 3 сентября 2015, 23:16

      Вот именно!

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