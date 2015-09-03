«Галатасарай» уволил сотрудника, сорвавшего трансфер Гросскройца

«Галатасарай» нашел сотрудника, виновного в срыве трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Кевина Гросскройца.

Ранее турецкий клуб сообщал, что все документы по переходу футболиста были в порядке, а причиной срыва сделки стала техническая неполадка в международной системе регистрации трансферов. Однако УЕФА утверждает, что клуб не принял всех необходимых мер для своевременного завершения перехода.

Теперь выяснилось, что заместитель управляющего менеджера «Галатасарая» Угур Йилдыз подготовил пакет документов, в котором не хватало необходимых подписей. За этот недосмотр Йилдыз освобожден с занимаемой должности.

Гросскройц сможет перейти в "Галатасарай" в январе.