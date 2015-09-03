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    «Галатасарай» уволил сотрудника, сорвавшего трансфер Гросскройца

    «Галатасарай» нашел сотрудника, виновного в срыве трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Кевина Гросскройца.

    Ранее турецкий клуб сообщал, что все документы по переходу футболиста были в порядке, а причиной срыва сделки стала техническая неполадка в международной системе регистрации трансферов. Однако УЕФА утверждает, что клуб не принял всех необходимых мер для своевременного завершения перехода.

    Теперь выяснилось, что заместитель управляющего менеджера «Галатасарая» Угур Йилдыз подготовил пакет документов, в котором не хватало необходимых подписей. За этот недосмотр Йилдыз освобожден с занимаемой должности.

    Гросскройц сможет перейти в "Галатасарай" в январе.

    Источник: Eurosport.ru

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    03.09.2015 21:39
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +10

      locky 4 сентября 2015, 06:54

      прошел слушок в Реале места освободились))

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    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 4 сентября 2015, 00:54

      Освобожден))) все по делу!

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