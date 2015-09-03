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    В итальянской Серии Б будут показывать зеленые карточки

    Итальянская Серия Б намерена в этом сезоне протестировать зеленые карточки.

    Судьи будут показывать их футболистам, совершившим поступок в рамках fair-play. Например, зеленую карточку получат те, кто сознался в нарушении правил или выбил мяч за пределы поля для оказания помощи травмированному сопернику.

    Таким образом руководство Серии Б рассчитывает привлечь внимание игроков к необходимости соблюдать принцип честной игры.

    Источник: Р-Спорт

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    03.09.2015 21:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +27

      soldat_max 3 сентября 2015, 22:20

      а какие бонусы в себя включает эта карточка? а за несоблюдения этих правил их что будут снимать? я не понимаю зачем они нужны всё-таки..

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 > soldat_max 3 сентября 2015, 23:17

      Вот именно!

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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 3 сентября 2015, 22:05

      сейчас их же вроде даже не обязательно соблюдать

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