В итальянской Серии Б будут показывать зеленые карточки

а какие бонусы в себя включает эта карточка? а за несоблюдения этих правил их что будут снимать? я не понимаю зачем они нужны всё-таки..
Итальянская Серия Б намерена в этом сезоне протестировать зеленые карточки.
Судьи будут показывать их футболистам, совершившим поступок в рамках fair-play. Например, зеленую карточку получат те, кто сознался в нарушении правил или выбил мяч за пределы поля для оказания помощи травмированному сопернику.
Таким образом руководство Серии Б рассчитывает привлечь внимание игроков к необходимости соблюдать принцип честной игры.