В итальянской Серии Б будут показывать зеленые карточки

Итальянская Серия Б намерена в этом сезоне протестировать зеленые карточки.

Судьи будут показывать их футболистам, совершившим поступок в рамках fair-play. Например, зеленую карточку получат те, кто сознался в нарушении правил или выбил мяч за пределы поля для оказания помощи травмированному сопернику.

Таким образом руководство Серии Б рассчитывает привлечь внимание игроков к необходимости соблюдать принцип честной игры.