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    Лев: «Я рад, что мы не лидируем в группе»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев посетил пресс-конференцию в преддверии матча отборочного турнира к Евро-2016 против команды Польши. Сейчас поляки занимают в своей группе первую строчку, а немцы отстают от них на один балл.

    «У нас другое положение по сравнению с предыдущими годами. Сейчас мы не лидируем в группе. Но я даже рад, что ситуация, в которой мы оказались, заставляет нас успешно сыграть в решающих матчах. Эта нерядовая задача еще больше нас мотивирует», - считает Лев.

    Также наставник прокомментировал тактику сборной Польши.

    «У Польши отличные шансы на выход в финальную часть. Их тактика понятна. Во всех своих матчах, за исключением поединка с Гибралтаром, поляки отдавали мяч сопернику. Они намеренно отдавали инициативу и опасно контратаковали, как только перехватывали мяч. Мы должны помнить об этом, владея мячом».

    Источник: Football

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    03.09.2015 21:19
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