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    «Зенит» намерен обсудить с Виллаш-Боашем его дисквалификацию

    Пресс-служба «Зенита» отреагировала на решение КДК дисквалифицировать главного тренера Андре Виллаш-Боаша на шесть матчей РФПЛ за толчок судьи во время игры с «Крыльями Советов».

    «Для клуба дисквалификация главного тренера на шесть матчей, безусловно, является проблемой. После обсуждения сложившейся ситуации с главным тренером клуб примет решение о дальнейших действиях», — комментирует представитель пресс-службы.

    Виллаш-Боаш пропустит встречи против ЦСКА, «Амкара», «Спартака», «Ростова», «Кубани» и «Анжи».

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.09.2015 20:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 сентября 2015, 23:43

      а что там обсуждать как дети малые не хочет человек работать насильно мил не будешь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 3 сентября 2015, 22:10

      обсудить?
      типа
      - ну что же ты, андрюха?!
      - да бес попутал...

      -1
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