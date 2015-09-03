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    Слуцкий: «Швеция с Ибрагимовичем и без него – две разные команды»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий пообщался со шведскими журналистами в преддверии встречи со сборной Швеции в рамках отбора на Евро-2016. Главной темой беседы был нападающий шведов Златан Ибрагимович.

    «Ваша сборная с Ибрагимовичем и без него — две разные команды. Это видно по игровой модели, по тому, как игроки взаимодействуют друг с другом и по другим деталям. Ибрагимович — отличный игрок, который всегда способен сотворить шедевр на футбольном поле. От его игры зрители просто без ума», - считает Слуцкий.

    Российский тренер выразил надежду, что Ибрагимович сыграет в предстоящем поединке.

    «Очевидно, что его травма — проблема для сборной Швеции. Надеюсь, он все же сможет сыграть».

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.09.2015 20:08
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