Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Российские болельщики готовят перфоманс для Слуцкого и сборной

    Болельщики сборной России готовят перфоманс на матч Россия – Швеция. Об этом рассказал Коммерческий директор РФС Петр Голунов.

    «Знаю, какой перформанс планируют наши болельщики на матч со Швецией. Мы согласовывали это через УЕФА. Рассказать не могу. Просто ребята, которые этим занимаются, соблюдают, так скажем, эксклюзивность. Это должно быть сюрпризом для всех зрителей. В перформансе будет особенный призыв. Помимо изображения, там есть еще слоган, который касается и Леонида Викторовича Слуцкого, и игроков команды, и самих болельщиков», - говорит Голунов.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2015 19:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 3 сентября 2015, 23:26

      Посмотрим...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11