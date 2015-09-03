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    РФС отменяет налог на иностранных тренеров

    Министр спорта и глава РФС Виталий Мутко объявил о том, что налог на иностранных тренеров и футболистов будет отменен.

    «Мы снимем с РФПЛ финансовые нагрузки: дополнительные платы за тренеров, легионеров и прочее», – сказал Мутко.

    Этот налог был введен в 2013 году. За иностранного тренера клубы РФПЛ должны были платить пять миллионов рублей, клубы ФНЛ – два с половиной миллиона. За футболистов-легионеров выплаты составляли 300 тысяч (РФПЛ) и 150 тысяч рублей (ФНЛ).

    В нынешнем сезоне в РФПЛ осталось лишь два иностранных специалиста – Андре Виллаш-Боаш («Зенит») и Франк Веркаутерен («Крылья Советов»)

    Источник: ТАСС

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    03.09.2015 19:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      dnekto 3 сентября 2015, 23:47

      Уже круто. Везде побороться устраивает наше государство ((

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