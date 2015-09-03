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    Азар: «У де Брюйне есть все, чтобы стать большим игроком»

    Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал переход Кевина де Брюйне в "Манчестер Сити".

    "Я думаю, что у него есть все данные, чтобы стать большим игроком, что он уже продемонстрировал в прошлом сезоне в "Вольфсбурге". Он несомненно великий футболист. У него есть мотивация, чтобы взять долгожданный реванш. И это плюс для национальной команды. Мы все осознаем наш потенциал и наши силы. Но нет смысла об этом говорить, пока мы не продемонстрируем этого на поле", - заявил Азар.

    Полностью интервью с Эденом Азаром вы можете прочитать тут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2015 19:08
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