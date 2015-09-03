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    Шнякин: «Розанов готов поставить на любое событие»

    Комментатор "НТВ-Плюс" Дмитрий Шнякин, котоый ведет программу "Лига ставок", рассказал об увлечении тотализатором среди его коллег.

    "Есть комментаторы поазартнее меня. Например, Юрий Розанов не прочь при случае поставить хоть на студенческий чемпионат России по баскетболу среди мальчиков до 17 лет. И более того, он обязательно там проследит какую-то тенденцию и "поднимется" на этом. Я не утрирую или шучу, это абсолютная правда", - заявил Шнякин.

    Подробности - в интервью Дмитрия Шнякина, которое он дал "Бомбардиру".

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2015 18:53
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