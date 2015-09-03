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    «Реал» хочет подписать Де Хеа бесплатно

    "Реал" хочет подписать голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа следующим летом, когда у испанца закончится контракт с "красными дьяволами".

    Зимой Де Хеа имеет право заключить предварительное соглашение с любым клубом, а летом 2016 года станет свободным агентом.

    Напомним, сделка между "Реалом" и "МЮ" сорвалась в последние минуты летнего трансферного окна, после чего англичане заявили Де Хеа на Лигу чемпионов.

    Источник: Marca

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    03.09.2015 18:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8

      Рауль Мадрид 4 сентября 2015, 02:52

      Ван Гал шантажист, не пустит в состав, если не продлит контракт, чтобы навариться летом клубу на продаже, иначе играть не даст в клубе и в сборную не позовут, есть же упыри, а

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Рауль Мадрид 4 сентября 2015, 16:24

      С какого хера они упыри? В честь чего ваш продавец футболок должен получить такого вратаря даром??
      Хочет даром - пусть получает вратаря без практики, потом - еще полгода - в форму приводит его.

      -1
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      Рейтинг: +59

      YAMAYKA 3 сентября 2015, 23:58

      Ну заключит он с Реалом контракт прийдет туда летом тольков от Ван Гаал можеть не давать ему в рамке стоять даже за дубль или молодежку. В итоге без евро в непонятной форме он приедет в Реал и сразу же сядет на банку.

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 3 сентября 2015, 23:37

      Вот и отлично! Я давно это говорил!

      0
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      Рейтинг: +11

      NOVA 3 сентября 2015, 22:20

      ну и правильно, давно пора было это зделать! и он бы хоть счас играл!

      1
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      Рейтинг: +17

      RedWolf95 3 сентября 2015, 19:05

      Если де хеа откажется от контракта и таким образом пропустит чемпионат Европы то он не профессионал и лишь марианетка в руках бабы

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 сентября 2015, 18:57

      Молодцы пускай хотят ! Я тоже хочу чтобы ЛОКО ЛЕ выиграл!

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 3 сентября 2015, 18:41

      Пусть уже переходит, хочет же

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