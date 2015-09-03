«Реал» хочет подписать Де Хеа бесплатно

Ван Гал шантажист, не пустит в состав, если не продлит контракт, чтобы навариться летом клубу на продаже, иначе играть не даст в клубе и в сборную не позовут, есть же упыри, а
"Реал" хочет подписать голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа следующим летом, когда у испанца закончится контракт с "красными дьяволами".
Зимой Де Хеа имеет право заключить предварительное соглашение с любым клубом, а летом 2016 года станет свободным агентом.
Напомним, сделка между "Реалом" и "МЮ" сорвалась в последние минуты летнего трансферного окна, после чего англичане заявили Де Хеа на Лигу чемпионов.