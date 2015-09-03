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    Боярский: «Зенит» - это банк или спортивная команда?»

    Михаил Боярский, один из самых известных болельщиков "Зенита", поделился своим мнением по поводу возможной отставки Андре Виллаша-Боаша с поста главного тренера команды.

    - С тренерами, к сожалению, существуют договоры, где все предусмотрено. Компенсации в случае расторжения соглашений по чьей-либо инициативе довольно серьезные. Здесь все завязано на деньгах. Мне не очень хочется в этом разбираться. Понимаете, если режиссер в театре плохо поставил спектакль, его убирают без разговоров. А в футбольном мире все упирается в миллионы, миллиарды. "Зенит" - это банк или спортивная команда?

    - Интересный вопрос.

    - Давайте разберемся с этим. Если "Зенит" - банк, то я ничего не понимаю. Не могу назвать себя большим специалистом в футболе, но, по крайней мере, я не банкир. А то у нас все говорят про компенсацию Капелло, или сколько денег нужно дать Боашу, чтобы его уволить. Это все надоело. Трансферы-шмансферы… Давайте уже говорить о красоте футбола!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2015 18:03
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 3 сентября 2015, 21:42

      Один прозрел...

      -1
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 3 сентября 2015, 19:50

      Три тысячи Файзулиных!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 сентября 2015, 19:35

      каналья! когда же Зенит начнет играть?

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 сентября 2015, 19:33

      Зенит и ЦСКА =это два денежных мешка России-и оба клуба увы играют не по спортивному.

      1
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      Рейтинг: +16

      dnekto > Диктор 3 сентября 2015, 23:49

      Да ну. Ты смотрю спец.

      -1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 3 сентября 2015, 19:28

      Да без определенных пунктов в контрактах из иностранных тренеров никто не поедет в Россию. Боярский это не может понять?

      0
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      Рейтинг: +16

      борька 3 сентября 2015, 19:09

      Настоящий футбол во дворах и на пустырях

      1
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      Рейтинг: +16

      suhow6 3 сентября 2015, 18:37

      это банк. все бабки решают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 3 сентября 2015, 18:28

      тысяча чертей!

      1
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 3 сентября 2015, 18:14

      д'артаньян, не за ту команду переживаешь

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