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    Огуде за стычку с Калачевым отстранен на три матча

    Полузащитник "Амкара" Фегор Огуде пропустит три матча команды по решению КДК РФС. Нигериец получил штраф за стычу с Тимофеем Калачевым в матче против "Ростова".

    "За агрессивное поведение, выразившееся в умышленном ударе без цели завладения мячом, Огуде дисквалифицирован на три матча. Из клуба "Амкар" мы получили письменное объяснение произошедшего инцидента. В этом документе содержится указание на то, что имела место провокация со стороны Тимофея Калачева. Судья встречи Матюнин присутствовал на заседании и отметил, что видел этот эпизод и оценил поведение Калачева предупреждением", - сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2015 17:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 сентября 2015, 13:54

      Калачев настоящий боец!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +62

      bol161r 3 сентября 2015, 21:17

      Все опытные, профессиональные игроки в той или иной мере провоцируют друг друга, и кто более не сдержан, всегда будет наказан в большей степени. Кто обвиняет Калачёва тот тупой болван.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 3 сентября 2015, 17:49

      калач как шавка упал

      -2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 3 сентября 2015, 17:48

      калачев подленько играет...

      -2
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