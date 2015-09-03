Глава КДК РФС: «Рыжиков был удален ошибочно»

КДК РФС отменил дисквалификацию голкипера "Рубина" Сергея Рыжикова. По мнению комитета, вратарь казанской команды был ошибочно удален за фол на нападающем "Мордовии" Руслане Мухаметшине в матче 7-го тура Премьер-лиги.

"Мы получили запрос от клуба "Рубин" с просьбой исправить ошибку, допущенную судьей матча "Мордовия" - "Рубин", а именно удаление Рыжикова. В соответствии с установленным порядком мы направили письмо в департамент судейства и инспектирования и получили следующее заключение: "Футболист был удален с поля ошибочно". На основании этого было принято решение не применять автоматическую дисквалификацию к Рыжикову. Рыжиков уже во второй раз оказывается в подобной ситуации, но в первом случае у нас не было необходимых полномочий, а сейчас мы судейскую ошибку исправили", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, в ворота "Рубина" в этом эпизоде был назначен пенальти, который реализовал Далибор Стеванович. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу саранской команды.