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    Глава КДК РФС: «Рыжиков был удален ошибочно»

    КДК РФС отменил дисквалификацию голкипера "Рубина" Сергея Рыжикова. По мнению комитета, вратарь казанской команды был ошибочно удален за фол на нападающем "Мордовии" Руслане Мухаметшине в матче 7-го тура Премьер-лиги.

    "Мы получили запрос от клуба "Рубин" с просьбой исправить ошибку, допущенную судьей матча "Мордовия" - "Рубин", а именно удаление Рыжикова. В соответствии с установленным порядком мы направили письмо в департамент судейства и инспектирования и получили следующее заключение: "Футболист был удален с поля ошибочно". На основании этого было принято решение не применять автоматическую дисквалификацию к Рыжикову. Рыжиков уже во второй раз оказывается в подобной ситуации, но в первом случае у нас не было необходимых полномочий, а сейчас мы судейскую ошибку исправили", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Напомним, в ворота "Рубина" в этом эпизоде был назначен пенальти, который реализовал Далибор Стеванович. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу саранской команды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2015 17:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 3 сентября 2015, 18:03

      Как ошибочно пеналти 100%

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16

      За Спартак1922 3 сентября 2015, 17:53

      Судья, по сути, сломал решающую игру для Билялетдинова, которого, скорее всего, уволят из-за этой проигранной игры. Судья безнаказанным остается. Тренер уволен. Справедливо))

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