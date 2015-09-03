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    ВГТРК пока не приняла решения о показе матча Лихтенштейн - Россия

    ВГТРК пока не приняла решения о показе матча Лихтенштейн - Россия, который состоится 8 сентября в рамках отбора Евро-2016.

    "Мы сейчас находимся в процессе переговоров. У нас существует несколько вариантов показа - на "России 2" или "России 1". Идет непростой переговорный процесс. Ясность может не наступить вплоть до понедельника, который будет предшествовать матчу.

    Нужно будет совершить кое-какие переуступки. Фактически мы сейчас уже не владеем каналом "Россия 2". Но коллеги не смогли выйти вовремя, из-за этого нам приходится их еще два месяца поддерживать. Раньше было все гораздо проще - мы показывали футбол и на "России 1", и на "России 2". Сейчас же все непросто", - сообщил продюсер ВГТРК Игорь Шестаков.

    Напомним, ранее возникли проблемы с трансляцией матча Россия - Швеция, но игру все же покажет Первый канал.

    Источник: ТАСС

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    03.09.2015 16:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +43

      andreus20 4 сентября 2015, 00:56

      Чувствуется, что Тина уже начала работать xD

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