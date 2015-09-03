Исакссон: «Жду от России агрессивной игры»

Че то много эти шведы перед матчем залупаются, типа психологическая атака. А сами я думаю ccут, им там Понтус с Гранквистом нарасказывали всякого. Если Капелло был предсказуем, то Слуцкий отличный тактик, они боятся что могут не угадать с тактикой. К примеру, Сборная России отдаст им мяч сразу и будет контратаковать, они ступодово к такому сценарию будут не готовы.
Голкипер сборной Швеции Андреас Исакссон считает, что Россия в предстоящем матче будет играть агрессивно.
"Жду от сборной России агрессивной игры. Россиянам нужна только победа, и они будут следовать своей цели. Смена тренера даст игрокм больше свободы", - заявил Исакссон.
Напомним, матч Россия - Швеция состоится 5 сентября в 19:00.