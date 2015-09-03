Исакссон: «Жду от России агрессивной игры»

Голкипер сборной Швеции Андреас Исакссон считает, что Россия в предстоящем матче будет играть агрессивно.

"Жду от сборной России агрессивной игры. Россиянам нужна только победа, и они будут следовать своей цели. Смена тренера даст игрокм больше свободы", - заявил Исакссон.

Напомним, матч Россия - Швеция состоится 5 сентября в 19:00.