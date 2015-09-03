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    Исакссон: «Жду от России агрессивной игры»

    Голкипер сборной Швеции Андреас Исакссон считает, что Россия в предстоящем матче будет играть агрессивно.

    "Жду от сборной России агрессивной игры. Россиянам нужна только победа, и они будут следовать своей цели. Смена тренера даст игрокм больше свободы", - заявил Исакссон.

    Напомним, матч Россия - Швеция состоится 5 сентября в 19:00.

    Источник: Expressen.se

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    03.09.2015 16:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 3 сентября 2015, 16:26

      Че то много эти шведы перед матчем залупаются, типа психологическая атака. А сами я думаю ccут, им там Понтус с Гранквистом нарасказывали всякого. Если Капелло был предсказуем, то Слуцкий отличный тактик, они боятся что могут не угадать с тактикой. К примеру, Сборная России отдаст им мяч сразу и будет контратаковать, они ступодово к такому сценарию будут не готовы.

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      Рейтинг: +98

      Кто-то другой > Стаz 3 сентября 2015, 17:23

      Просто ход конём!Из тебя тоже,я смотрю,замечательный стратег.

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