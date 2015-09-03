Пасторе мог перейти в «Ювентус»

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе рассказал, что мог продолжить карьеру в "Ювентусе".

"Я был очень близок к переходу в туринский клуб. Однако, "ПСЖ" не пожелал отпускать меня. Мне вполне комфортно в Париже. С тех пор как я прибыл в клуб, он значительно вырос в уровне. С каждым сезоном команда набирает все больших оборотов и становится сильнее. Чего стоит один приезд Анхеля Ди Марии. Я очень доволен, что он выбрал именно нашу команду. Мы находим хорошее взаимопонимание на поле. Он может стать ключевым футболистом "ПСЖ", ведь для этого у него есть все задатки".