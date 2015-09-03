Мангала: «Чувствую себя комфортно в «Манчестер Сити»

Центральный защитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангала прокомментировал причины, которые заставили его остаться в команде.

"Если бы я отправился в "Валенсию", то сделал бы шаг назад в своей карьере. Чувствую себя весьма комфортно в "Манчестер Сити", меня тут все устраивает. Я готов бороться за место в основе команды", - заявил игрок.

Напомним, что в конце августа Мангала находился в шаге от перехода в "Валенсию", однако, когда клубы уладили все нюансы, футболист принял решение остаться в Англии.

В этом сезоне 24-х летний футболист провел в стартовом составе все матчи клуба и заработал две желтые карточки.