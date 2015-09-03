Шнякин: «Человек в телевизоре должен выглядеть хорошо»

Комментатор "НТВ-Плюс" Дмитрий Шнякин, которого называют самым модным на телеканале, высказал свое мнение о том, как должен выглядеть человек, работающий на телевидении.

"Есть сразу ряд людей на "НТВ-Плюс", кто одевается лучше меня. Это и Денис Казанских, и с недавних пор Костя Генич, Кирилл Дементьев, Леша Вихорев, Сережа Новоселов, которые тоже стильно, здорово смотрятся в кадре.

У меня на самом-то деле не так уж и много вещей в гардеробе. Я в этом плане лентяй, не очень люблю по магазинам ходить. Меня моя девушка буквально кнутом заставляет этим заниматься. Буквально требует, чтобы я не только красиво выглядел в кадре, но и разнообразно.

Кстати, кроме шуток. Это серьезная тема. У меня по поводу темы внешнего вида есть глубокое убеждение, хотя некоторые, даже на "НТВ-Плюс", со мной не согласны. Я с юных лет смотрю на людей в телевизоре: они всегда выглядят опрятно, красиво, стильно. Это аксиома. Это может быть даже некий пример для людей - они должны тянуться к этому, следить за собой, хорошо выглядеть. Возможно, и я сам пытаюсь какой-то пример подавать. Мне очень приятно, когда молодые люди пишут и спрашивают: "А что у вас за прическа?", "Где можно купить такую-то вещь?". Это лишний раз говорит о том, что на нас определенная ответственность. Мы не можем себе позволить выглядеть абы как. Ну это мое мнение", - заявил Шнякин.

Подробности - в интервью Дмитрия Шнякина, которое он дал "Бомбардиру".