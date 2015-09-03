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    Кранчар: «Ребров сделал из «Динамо» супер-клуб»

    Полузащитник киевского "Динамо" Нико Кранчар, который этим летом вернулся в клуб, рассказал о своем будущем внутри команды.

    "Я очень счастлив, что вернулся в "Динамо". Нахожусь в хорошей форме и надеюсь, что помогу команде и буду нужен главному тренеру. После последней травмы, а это была травма икроножной мышцы, у меня было много времени на восстановление. Реабилитация прошла успешно, сейчас нахожусь в хорошей физической форме. Сергей Ребров сделал из "Динамо" супер-команду. Результаты, которые показывает клуб, говорят сами за себя. Поэтому я прекрасно осознаю, что мне будет не так просто сразу пробиться в основной состав.Если тренер будет мне доверять и даст мне шанс, я постараюсь ним воспользоваться на сто процентов."

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    03.09.2015 14:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16

      suhow6 3 сентября 2015, 18:40

      пошли нах хохлы

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -21

      SD-Podonok > suhow6 5 сентября 2015, 14:24

      Заховайся)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 3 сентября 2015, 18:14

      Давай, Ніко, покажи, на що ти здатний!

      1
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