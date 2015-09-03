Кранчар: «Ребров сделал из «Динамо» супер-клуб»

Полузащитник киевского "Динамо" Нико Кранчар, который этим летом вернулся в клуб, рассказал о своем будущем внутри команды.

"Я очень счастлив, что вернулся в "Динамо". Нахожусь в хорошей форме и надеюсь, что помогу команде и буду нужен главному тренеру. После последней травмы, а это была травма икроножной мышцы, у меня было много времени на восстановление. Реабилитация прошла успешно, сейчас нахожусь в хорошей физической форме. Сергей Ребров сделал из "Динамо" супер-команду. Результаты, которые показывает клуб, говорят сами за себя. Поэтому я прекрасно осознаю, что мне будет не так просто сразу пробиться в основной состав.Если тренер будет мне доверять и даст мне шанс, я постараюсь ним воспользоваться на сто процентов."