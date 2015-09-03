Агент де Брюйне: «Все было как в кино»

Агент Патрик де Костер, который является представителем полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне, рассказал о переходе бельгийца в состав "горожан".

"Это было впечатляюще, все как в кино. Мы летели на частном самолете, а потом ехали на лимузине. Думали, что будет трудно найти новый дом для Кевина, открыть счет в банке, купить новый автомобиль, телефон. Но все было решено в течение трех часов", - заявил де Костер.