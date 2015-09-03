Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент де Брюйне: «Все было как в кино»

    Агент Патрик де Костер, который является представителем полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне, рассказал о переходе бельгийца в состав "горожан".

    "Это было впечатляюще, все как в кино. Мы летели на частном самолете, а потом ехали на лимузине. Думали, что будет трудно найти новый дом для Кевина, открыть счет в банке, купить новый автомобиль, телефон. Но все было решено в течение трех часов", - заявил де Костер.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2015 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51

      Lexx1k 4 сентября 2015, 02:12

      не в помойку пришли, всё для игроков по высшему разряду... лишь бы не зажрался и играл так же здорово как в вольфсбурге

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 3 сентября 2015, 14:12

      )))ахахаха, мешок подхоботился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 3 сентября 2015, 13:49

      А телефон-то новый - какая необходимость?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      vendetta71 > Protosser 3 сентября 2015, 16:59

      Звонить же дорого...Симка нужна и тариф подобрать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Jordan07 > vendetta71 3 сентября 2015, 18:39

      Речь шла о новом аппарате, а не о новой симке)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11